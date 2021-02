Impfstrategie: Hätten wir schneller sein können?

Zunächst: Wir halten unseren gemeinsamen europäischen Ansatz heute noch für genauso richtig wie vor einem Jahr. Denn das Virus kennt keine Grenzen. Von Anfang an war unser Ziel, dass jeder Mitgliedstaat, egal, ob groß oder klein, fairen Zugang zu den Impfstoffen hat. Ja, es dauert vielleicht manchmal ein wenig länger, Entscheidungen von 27 zu treffen. Aber stellen Sie sich nur vor, was passiert wäre, wenn am Anfang nur ein oder zwei Mitgliedstaaten Impfstoffe erhalten hätten. Das wäre für einige große Staaten wie Deutschland auch ohne unsere gemeinsame Verhandlungsmacht denkbar gewesen. Aber was hätte das für unsere Einheit in Europa bedeutet und den Binnenmarkt, von dem auch unsere Wirtschaft lebt? Das wollen wir uns gar nicht vorstellen.