Merkel will Lockdown bis 14. März verlängern

Die Verlängerung der Maßnahmen kommt wenig überraschend. Bereits am Wochenende ließ der bayrische Ministerpräsident Markus Söder wissen: „Es hat ja keinen Sinn, jetzt abzubrechen.“ Der Beschluss von Bund und Ländern sah einen Lockdown bis lediglich zum 14. Februar vor. Söder übte massive Kritik an den Lockerungen in Österreich: Er bezeichnete diese als „überstürzt“ und „unverantwortlich“. Auch in einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Debatte mit den Bundesländern, von dem deutsche Medien am Dienstag berichteten, deutete alles auf eine Verlängerung des Lockdowns hin.