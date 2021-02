Merkel will Lockdown ganzen Februar durchziehen

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel will den Lockdown in ihrem Land den gesamten Februar durchziehen. „Wir müssen bis zum 1. März warten“, sagte Merkel laut Teilnehmerkreisen in der CDU/CSU-Fraktionssitzung am Dienstag. Kindertagesstätten und Volksschulen sollten als Erste wieder öffnen, der nächste Schritt könnten Geschäfte und Frisöre sein. Bund und Länder entscheiden am Mittwoch über den kommenden Kurs.