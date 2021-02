Söder: „Lockdown wird verlängert werden müssen“

Kritik an Österreichs Lockerungen

Zuletzt hatte es auch Deutschland Kritik an den Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab Montag in Österreich gegeben. Söder bezeichnete „die Kombination aus Mutation und einer überstürzten Lockerung“ in Österreich als schlechtesten Weg. Der CSU-Generalsekretär Markus Blume warf Österreich und Tschechien in der „Bild am Sonntag“ vor, „mit ihrer unverantwortlichen Öffnungspolitik unsere Erfolge in Deutschland“ zu gefährden.