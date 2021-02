Ölgeruch rief Feuerwehr auf den Plan

Weil er starken Ölgeruch wahrgenommen hatte, alarmierte ein Gemeindebediensteten Dienstagvormittag in Weinburg am Saßbach die örtlichen Feuerwehren. Vermutlich war Heizöl in den nahen Bach geraten. Ölsperren wurden errichtet und das Gemisch abgesaugt. Der Chemiealarmdienst des Landes war vor Ort.