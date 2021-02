Die Zeit drängt: Tirol setzt auf mehr PCR-Tests

Das Land Tirol ist unter Zugzwang. Die vergangene Woche gestarteten Massentests in Bezirk Schwaz sollen nun beschleunigt werden. Ziel ist es, Infektionsketten rasch nachverfolgen und unterbrechen zu können. Bisher wurden laut Land über 4800 Testungen durchgeführt, davon liegt für 14 Personen ein positives Ergebnis vor. Das Problem: Die eingesetzten Antigentests geben keine verlässliche Auskunft über eine Infektion. In der Folge muss immer ein PCR-Test durchgeführt werden, um dem Virus und seinen Mutationen auf die Spur zu kommen. So vergeht wertvolle Zeit.