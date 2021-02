Wien: Drei Menschen bei Flucht vor Feuer verletzt

Das Feuer war aus noch nicht geklärter Ursache in einer Erdgeschoßwohnung in der Corvinusgasse in Liesing ausgebrochen und sprang rasch auf Möbel über, berichtete Oberbrandrat Christian Feiler. Der Rauch breitete sich bis in die anderen Zimmer aus und drang durch die offene Tür bis nach draußen. „Auch das Stiegenhaus wurde bis in das oberste Stockwerk massiv verraucht. Mehrere Personen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen und riefen um Hilfe.“