Einkommen im Burgenland am niedrigsten

Die Einkommensanalyse 2019 beweist, dass man mit einem höheren Gehalt rechnen kann, wenn man in die Nachbarbundesländer auspendelt. 2235 Euro hoch ist das durchschnittliche Brutto-Einkommen in Niederösterreich, in Wien sind es sogar 2349 Euro. Am besten verdient man in Vorarlberg.