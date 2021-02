Obdachlose fackelt Auto in Wiener Tiefgarage ab

Eine 52-Jährige hat am Montag ein in einer Supermarktgarage in Wien-Ottakring abgestelltes Auto abgefackelt. Bei sechs weiteren Pkw blieb es beim Versuch. Die Beschuldigte, eine obdachlose österreichische Staatsbürgerin, wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Ihr wird schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Frau schweige bisher zu den Vorwürfen, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich, ihr Motiv bleibt bislang daher unklar.