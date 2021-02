Impfstoffe: China hat in Osteuropa Fuß in der Tür

Milliardeninvestments, um Europa zu spalten?

Offenheit und Einbeziehung seien die Schlüssel für die „anhaltende Dynamik der Zusammenarbeit“ zwischen China und den mittel- und osteuropäischen Ländern, sagte der chinesische Präsident. China hat in den vergangenen Jahren viele Milliarden Euro in die Infrastruktur in Ost- und Südosteuropa investiert. An dem Engagement in der Region gibt es Kritik aus Teilen der EU. So wurden Vorwürfe laut, dass China seinen Einfluss ausweiten und Europa spalten wolle.