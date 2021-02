Hinteregger in neuer Rolle: „Unser Fußball-Gott“

Das sieht auch Frank Glanzner so. Der Amstettener ist einer der drei Vorstände des Eintracht-Fanklubs „EFC Adler Österreich“: „Natürlich träumen wir von der Königsklasse. Es macht gerade richtig viel Spaß, der Mannschaft zuzuschauen.“ Zu Hütter meint der Edelfan, der im Außendienst eines großen Lebensmittelkonzerns arbeitet: „Er ist das Beste, was dem Klub nach Niko Kovac passieren konnte. Hütter hat eine ganz tolle Einheit geformt. Und er ist immer die Ruhe in Person. Diese Art gefällt mir.“