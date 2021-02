Bayern mühen sich gegen Kairo ins Club-WM-Finale

Im Finish verwertete der Pole eine Flanke des eingewechselten Leroy Sane per Kopf. Dazwischen hatten die Bayern mehrere Topchancen auf eine frühzeitige Entscheidung ausgelassen. Trainer Hansi Flick wechselte in der zweiten Hälfte durch und schonte so bereits einige Kräfte für das Endspiel. Abwehrchef Alaba war allerdings einmal mehr über die volle Spielzeit im Einsatz. Final-Gegner Tigres hatte sich am Sonntag im Halbfinale gegen Copa-Libertadores-Sieger Palmeiras Sao Paulo mit 1:0 durchgesetzt.