Diese 400 Apotheken starten mit Gratis-Testangebot

Am morgigen Montag treten in Österreich die Lockdown-Lockerungen in Kraft. Da beispielsweise für den Friseurbesuch ein negativer Corona-Test verlangt wird, bieten nun auch insgesamt 400 Apotheken in ganz Österreich Gratis-Tests an. Damit wird versucht, den Ansturm auf die Teststationen ein wenig abzufangen. Die Liste ist bereits online - eine Anmeldung für den Test ist notwendig.