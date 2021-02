Lautes Kinderlachen im 28 Meter hohen Steileis

„Die offizielle Erstbesteigung fand am Silvestertag 1999 statt“, erinnert sich Sepp, während er jetzt, zwei Jahrzehnte später, die beiden Nachwuchskletterer beobachtet. Mehrfach wurden hier bereits die Österreichischen Meisterschaften im Eisklettern veranstaltet. Kommenden Sonntag, am 14. Februar, findet trotz Corona hier eine offene Vereinsmeisterschaft statt. „Beim Eisklettern werden die Abstände zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingehalten, deshalb sind alle Eisbegeisterten in Mauthen willkommen“, so Sepp.