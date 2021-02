Irmgard Griss: „Die Gesetze haben einen Spielraum“

Sie waren selbst knapp zwei Jahre für die NEOS im Nationalrat, kennen also den politischen Apparat und auch die ÖVP. Haben Sie denn nicht Sorge, dass die Türkisen Ihre Empfehlungen einfach ignorieren, bindend sind diese ja nicht.

Ein Versuch lohnt sich trotzdem. Die Empfehlungen werden ja auch als Bericht veröffentlicht. Und meiner Erfahrung nach wird sehr darauf geschaut, was die Leute denken, Umfragen spielen eine große Rolle. Wenn also die Stimmung in dieselbe Richtung geht wie die Empfehlungen der Kommission, dann bin ich überzeugt, dass die Politik dem folgen wird.