„Wir werden nicht ,Fall Tina‘ neu entscheiden“

„Wir werden hier nicht neu entscheiden“

Was den Fall einer zwölfjährigen Wiener Schülerin angeht, die mit ihrer Familie nach Georgien abgeschoben wurde, so machte Griss deutlich, dass sie die Entscheidung in diesem besagten Fall keinesfalls so endgültig sieht, wie dies etwa von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) angegeben wurde: „Wir können da sehr wohl was machen.“ Aber: „Wir sind in diesem Fall nicht die dritte Instanz und werden hier auch nicht neu entscheiden“, stellte Griss klar.