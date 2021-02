Asyl: Vieles um Griss-Kommission noch unklar

Griss selbst, deren Kommission im grün-geführten Justizressort angesiedelt wird, war am Donnerstag in der „ZiB2“ zuversichtlich, die Informationen aus der Erst-Instanz, dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, zu erhalten: „Davon gehe ich aus, weil das ist ja die Grundlage auch für die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, und das bracht man natürlich, um das beurteilen zu können.“ Im Innenministerium wollte man dies auf APA-Anfrage noch nicht kommentieren, da ja im Zusammenhang mit der erst am Donnerstag angekündigten Kommission noch vieles unklar ist.