Mazepin-Eklat: F1-Boss will alle Piloten sprechen

Domenicali, der seit Jänner als F1-CEO tätig ist, erklärte in einem Medien-Rundruf, dass er die Piloten treffen will, um ihnen zu erklären, was sie als Fan-Idole für Verpflichtungen haben. „Ich würde sagen, es ist ziemlich offensichtlich - was Mazepin getan hat, das ist nicht akzeptabel. Ich werde mich mit den zwanzig Formel-1-Fahrern unterhalten über ihre Rolle als Botschafter für den Sport. Ich werde bei diesen Gesprächen klarmachen, dass über gewisse Dinge keine Scherze gemacht werden können, das geht einfach nicht. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie eine Vorbildrolle haben.“