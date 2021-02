20-Quadratmeter-Regel gilt auch für Supermärkte

Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, gilt die 20-Quadratmeter-Regel auch für Supermärkte. Zuvor hatte es geheißen, dass die Regel nur für jene Geschäfte gilt, die nach dem Ende des harten Lockdowns am 8. Februar wieder aufsperren dürfen. Wegen des Gleichheitsgrundsatzes müssten für alle Händler die gleichen Regeln gelten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag zur APA. Bei Geschäften die weniger als 20 Quadratmeter groß sind, darf jeweils nur ein Kunde gleichzeitig einkaufen gehen.