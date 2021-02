Ansturm auf Teststraßen, weil Friseure öffnen

„Ich habe schon vor einiger Zeit für den 8. Februar um 16 Uhr einen Friseur-Termin vereinbart. Da ich nun einen negativen Corona-Test brauche, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, wollte ich mich am Donnerstag um ca. 7.30 Uhr früh auf der Homepage des Landes im Bezirk Eferding anmelden“, schildert uns Leser Johann F. aus Hartkirchen. Er musste jedoch feststellen, dass der nächste freie Termin erst am Montag ab 16 Uhr möglich war. „Es ist mir daher nicht möglich, in meinem Heimatbezirk viereinhalb Tage vor dem benötigten negativem Coronatest einen Termin zu erhalten“, ärgert sich Johann F. Er musste sich daher im Bezirk Grieskirchen, wo noch Termine frei waren, anmelden und rund 60 Kilometer mit dem PKW fahren, damit ihm der Friseur die Haare schneiden darf – „ein unhaltbarer Zustand!“