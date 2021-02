Wien: „Akkon“ stöberte betrunkenen Einbrecher auf

Mit drei Promille Alkohol in Blut hat sich ein 24-jähriger Verdächtiger in Wien-Favoriten als Einbrecher versucht. Zwar gelangte er in das Geschäft, wurde dabei jedoch von einem Zeugen beobachtet und zog beim Versuch, sich vor der Polizei zu verstecken, gegen einen „Beamten“ auf vier Pfoten den Kürzeren.