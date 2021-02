„Uppspel“: Ikea bringt mit Asus Möbel für Gamer

Ikea geht mit der Zeit und bringt zusammen mit der Asus-Marke Republic of Gamers eine eigene Kollektion an Möbeln und Zubehör speziell für Gamer auf den Markt. Erhältlich sind „Matchspel“, „Gruppspel“ & Co. ab sofort in China, ab Oktober startet der Verkauf des Sortiments weltweit.