Spital in Schottland nach „Vorfällen“ abgeriegelt

Wegen mehrere „ernster Vorfälle“ in der schottischen Stadt Kilmarnock ist am Donnerstag vorübergehend ein Krankenhaus abgeriegelt worden. Zunächst wurde ein Angestellter des Crosshouse Hospitals mit einem Messer angegriffen. Wenige Zeit später kam es in der Nähe zu weiteren laut Polizei mit der ersten Bluttat in Verbindung stehenden Vorfällen.