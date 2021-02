Salzburg: 38 Strafverfahren nach Skiurlauben

Seit Öffnung der Lifte am 24. Dezember wurden exakt 38 Verfahren in den Skiregionen eingeleitet, abgeschlossen ist nach derzeitigem Stand noch keines. Trauriger Spitzenreiter ist der Pinzgau: Dort liegen den Behörden 25 Anzeigen vor – im Pongau sind es neun, jeweils zwei im Lungau und Tennengau. Nur aus der Landeshauptstadt liegen keine Zahlen vor – allerdings dürfte es dort naturgemäß schwierig sein, illegale Vermietungen nachweislich mit Skiurlaubern in Verbindung zu bringen.