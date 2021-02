Mit Radar: Suche nach Lawinenopfern aus der Luft

Mithilfe des „RECCO-SAR-Detektors“ am Polizeihubschrauber Libelle Tirol wurde am Montag der Lawinentote am Kellerjoch entdeckt. Im Oktober war das System bei der Suche nach einem tödlich Verschütteten am Großvenediger erfolgreich. Zuletzt wandten sich auch die Bayern mit einem Hilfsansuchen an die Libelle-Crew.