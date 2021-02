Messerattacke bei wildem Streit endete glimpflich

Wegen einer angeblichen versuchten Vergewaltigung waren am Mittwoch ein Einheimischer (47) und ein Somalier (25) in einer Innsbrucker Wohnung in Streit geraten. Dieser eskalierte bald, der 25-Jährige attackierte den Wohnungsbesitzer mit einem Küchenmesser. Die Verletzungen sind leicht, hätten aber laut Polizei auch tödlich enden können.