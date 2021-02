„iCar“: Apple will Milliarden in Kia investieren

Mögliche Spezifikationen enthüllt

Was das „iCar“ selbst angeht, hat der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo am Mittwoch mögliche Spezifikationen für das Fahrzeug enthüllt. Mit einem voll geladenen Akku soll dieses demnach eine Reichweite von umgerechnet rund 482 Kilometern haben, binnen fünf Minuten für weitere 100 Kilometer geladen sein und in weniger als 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit soll laut Kuo 160 km/h betragen - allerdings nur beim Spitzenmodell, was bedeuten würde, dass Apple mehrere Modellvarianten plant.