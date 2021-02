Steigende Infektionen: Gratis-Tests in Osttirol

Doch aufgrund der vielen Infektionen ist die Bevölkerung in den Gemeinden Matrei in Osttirol, Nußdorf-Debant, Kals am Großglockner, Oberlienz und St. Johann im Walde dennoch aufgerufen, am Wochenende (6. und 7. Februar) einen kostenlosen PCR-Test in Anspruch zu nehmen - unter www.tiroltestet.at kann man sich anmelden.