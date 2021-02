Hauch der Ferne in Neusiedl

„Wir reisen gerne und werden davon immer wieder etwas mitbringen“, erläutert Jörg Gebauer. „Sind wir zum Beispiel in Norwegen und haben etwas entdeckt, wird es das dann auch für unsere Gäste in Neusiedl geben.“ Man will etwas von den Reisen, aber auch die Freude am Genuss vermitteln. So wird es auf der Weinkarte edle Tropfen aus der Region genauso geben wie von weiter weg. Der Prosecco kommt aus Italien und ist auch bei einer Reise entdeckt worden. Klein, aber fein soll die Speisenkarte sein. Als Fixstarter darauf auf jeden Fall Tiroler Speck und Käse, weil er für die Gebauers am gschmackigsten ist. Gestartet wird, sobald der Lockdown vorbei ist. Man darf gespannt sein!