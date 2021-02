Caritas-Projekt unterstützt Familien in Rumänien

Das Bildungsprojekt in Rumänien unterstützte im vergangenen Jahr zahlreichen Schüler direkt. Durch burgenländische Spenden im Wert von 60.800 Euro konnten Tablets für Kinder finanziert oder auch die Versorgung mit Lebensmitteln garantiert werden. „Viele Familien können sich die für den Distanzunterricht nötigen technischen Mittel nicht leisten, auch der Zugang zum Internet ist vielerorts nicht einfach“, betont Caritas-Burgenland-Direktorin Edith Pinter. In Rumänien ist jedes dritte Kind von Armut betroffen. „Das bedeutet vor allem, dass diese hungrig ins Bett gehen müssen“, erzählt Nicolae Anusca, Direktor der Caritas im rumänischen Blaj. In den von der Caritas betreuten Tagesstätten werden rund 100 Kinder beim Lernen unterstützt, erhalten aber auch Mahlzeiten. Um weiterhelfen zu können, werden dringend Spenden benötigt.