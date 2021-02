Wien: Mann bedrohte Jugendliche in Straßenbahn

Der mutmaßliche Täter, ein deutscher Staatsbürger, war kurz vor 16.45 Uhr in die Tramway eingestiegen und hatte sich hinter die drei Jugendlichen - 15 bis 17 Jahre alt - gesetzt. Offensichtlich alkoholisiert, redete er sie an. Die Burschen sagten ihm daraufhin, er möge sie bitte in Ruhe lassen, das jedoch stachelte den Verdächtigen erst richtig an. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich begann der 42-Jährige lautstark zu schimpfen, unterstellte den Jugendlichen einerseits eine neonazistische Gesinnung, andererseits bedachte er sie mit massiv ausländerfeindlichen Ausdrücken.