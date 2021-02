Mariah Carey: Schwester fordert Schmerzensgeld

In „The Meaning of Mariah Carey“ wird unter anderem die zerrüttete Beziehung von Mariah und Alison Carey thematisiert. Die Sängerin behauptet darin, als Kind von ihrer acht Jahre älteren Schwester misshandelt worden zu sein. „Als ich zwölf Jahre alt war, hat mich meine Schwester mit Valium betäubt und mir Kokain angeboten. Sie hat versucht, mich an einen Zuhälter zu verkaufen“, ließ Carey ihre Fans in ihrem Werk wissen. Alison Carey bestritt zuletzt die Vorwürfe.