Pensionistin besiegte nach langem Kampf den Krebs

Ein ständiges Sodbrennen im Winter 2013 ignorierte die heute 64-jährige Angelika Erlachner aus Ried im Innkreis. Sie nahm eigenständig Magenschutztabletten ein, fuhr in den Osterferien in den Urlaub nach Madeira: „Ich dachte, dass es besser wird, wenn ich weg vom Stress komme“, erzählt sie. Doch am Ende des Erholungsurlaubes konnte sie außer Suppe nichts mehr zu sich nehmen. „Ich hatte dauernd das Gefühl, dass mir das Essen im Hals stecken bleibt.“ Irgendetwas stimmte absolut nicht. Gleich nach dem Urlaub ging die Innviertlerin zur Magenspiegelung. „Es wurde ein Gewächs in der Speiseröhre entdeckt. Leider stellte sich heraus, dass es sich um ein bösartiges Karzinom handelt“, erzählt Erlachner.