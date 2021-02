Wien: 2 Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst dürfte ein 34-jähriger Pkw-Lenker der Auslöser gewesen sein, der von der Innstraße links in den Handelskai einbiegen wollte. Dabei dürfte er die Abbiegerampel mit einer zweiten verwechselt haben. Ein 30-Jähriger war mit seinem Wagen und den Kindern im Auto zu dem Zeitpunkt im Kreuzungsbereich am Handelskai in Richtung Hafenzufahrtsstraße unterwegs.