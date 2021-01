Aktivistin festgenommen, 2. Kickl-Demo untersagt

Auch zweite Kickl-Demo am Sonntag untersagt

Auch für den Sonntag ist lediglich eine Demonstration seitens der Polizei bewilligt worden. Denn auch die zweite, von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl angemeldete, große Protestaktion am Heldenplatz - die erste war bereits am Freitag nicht bewilligt worden - wurde mittlerweile laut „Krone“-Infos seitens der Exekutive untersagt. Als Begründung wird seitens der Polizei angeführt, dass die Erfahrungen der letzten Wochen gezeigt habe, dass „weite Teile von Versammlungsteilnehmern“ Masken- und Abstandspflicht „schlichtweg ignorieren" würden. Damit sei es „geradezu erwartbar, dass es bei diesen Versammlungen zu Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß kommen wird“.