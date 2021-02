Nina Proll: „Die Bürger werden entmündigt“

Dass Nina Proll nicht immer voll und ganz hinter den geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht, hat die Schauspielerin in der Vergangenheit nicht zuletzt mit ihren Songs „Willkommen in der Demokratie“ und „I zag die au“ zum Ausdruck gebracht. Jetzt lässt die „Vorstadtweiber“-Darstellerin erneut mit kritischen Tönen aufhorchen. In einer Video-Plauderei mit deutschen Corona-Kritikern macht die 47-Jährige ihrem Ärger über die rigorosen Einschränkungen Luft.