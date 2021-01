Salamon übergibt Bürgermeisteramt an Schlager

Schlager, die neben ihrem Amt als Direktorin der Polytechnischen Schule in Mattersburg auch Landtagsabgeordnete ist, freut sich schon auf die kommenden Herausforderungen. „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. Ich werde auf alle Mattersburger offen zugehen und mich für ihre Sorgen, Anliegen und Ideen einsetzen“, so Schlager. Die designierte Nachfolgerin will auch eng mit anderen Parteien zusammenarbeiten.