Aus für Kapfenberg Bulls im FIBA Europe Cup

Österreichs 3x3-Team in Graz souverän im Halbfinale

Das Team Graz mit Filip Krämer, Moritz Lanegger, Matthias Linortner und Fabricio Vay gewann indes seine ersten drei Partien beim 3x3 International Supercup in Graz. Dank der Siege gegen Frankreich (21:17), Deutschland (21:19) und Belgien (21:10) holte man in der Gruppe A Platz eins und geht somit topgesetzt ins Halbfinale am Samstag.