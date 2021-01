Olympia: Ungarn denkt erneut über Bewerbung nach

Ungarn erwägt erneut eine Olympia-Kandidatur mit der Hauptstadt Budapest. Ein neues Komitee „Budapest 2032“ soll prüfen, ob sich Budapest für die Austragung der Sommerspiele 2032 bewerben soll, wie am Donnerstag in der ungarischen Hauptstadt bestätigt wurde. Das Komitee hatte sich am Vortag auf Beschluss des Präsidiums des Ungarischen Olympischen Komitees konstituiert.