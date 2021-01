Online-Riese Amazon beginnt Expansion nach Polen

Dämpfer bei Sonntagsarbeit

In Deutschland hat Amazon einen arbeitsrechtlichen Dämpfer bekommen. Sonntagsarbeit zur Abwendung eines „unverhältnismäßigen Schadens“ darf nur in einer vorübergehenden Sondersituation bewilligt werden, die der Arbeitgeber nicht selbst zu verantworten hat. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch in einem Rechtsstreit zwischen Amazon und der Gewerkschaft Verdi entschieden. Eine Amazon-Tochter hatte 2015 bei der Bezirksregierung Düsseldorf einen Antrag auf die Beschäftigung von 800 Arbeitnehmern an zwei Adventssonntagen gestellt. (Az. 8 C 3.20)