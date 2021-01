Erneut Fälle von Fuchsräude in Kärnten

Nach der Erlegung eines total verräudeten und wenig scheuen Fuchses am 29. Dezember 2020 am Adenberg/Katschberg, in der Gemeinde Rennweg, und eines weiteren, mit dieser Krankheit befallenen Raubwildes am 4. Jänner 2021 am Stadtrand von Klagenfurt, ist nach den beiden erlegten Räudefüchsen in Trögern/Bad Eisenkappel zu befürchten, dass sich diese grausame Wildtierkrankheit in Kärnten wieder flächendeckend verbreitet hat. Das Auftreten der Räude bei Füchsen ist ein deutliches Signal einer Überpopulation dieser Wildart.