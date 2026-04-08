Unterricht an Schulen über Geld und Digitales

„Wir haben neue Tools angeschafft, um im Konsumentenschutz noch besser helfen zu können, beispielsweise zwei Tools für den Kfz-Bereich“, so Herwig Höfferer, Abteilungsleiter Konsumentenpolitik. Über die Fahrgestellnummer kann einer der Rechner den derzeitigen Wert eines Wagens für den Verkauf ermitteln und somit einen Richtwert für Verhandlungen geben.

Ein anderer Rechner ermöglicht es, zu überprüfen, ob Mechanikerrechnungen stimmen können: Wie viel kostet ein Ersatzteil? Wie viele Arbeitsstunden braucht es für die Reparatur in etwa?

Für das Hauptthema der Kärntnerinnen und Kärntner, die Mieten, wurde auf der Homepage der AK-Mietpreisbremse-Rechner installiert: Um wie viel darf der Hauptmietzins maximal steigen? Ist die Erhöhung zulässig? https://www.arbeiterkammer.at/Mietpreisbremse-Rechner