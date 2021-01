Kremsmünster: „Keine Nacht-und-Nebel-Aktion“

„Krone“: Der Großteil der Werke im Fall Kremsmünster soll an Kunsthändler veräußert worden sein. Hätten Ihre Kollegen misstrauischer sein müssen?

Walter Freller: In diesem Fall kann man absolut niemand einen Vorwurf machen. Die Herkunft war ja in keiner Weise zweifelhaft. Die Kollegen wurden vom damaligen Kustos ins Kloster gebeten. Sie sind mit ihren Firmenautos samt Aufschrift bei Tageslicht vorgefahren und haben die Werke offiziell begutachtet. Diese Ankäufe fanden also nicht etwa in einer Nacht- und Nebelaktion statt.