Scheidung für Elliot Page und Emma Portner

Ehe-Aus nach drei Jahren bei Schauspieler Elliot Page (33) und Tänzerin Emma Portner (26): Nach ihrer Trennung im vorigen Sommer hätten sie nun die „schwierige Entscheidung“ getroffen, sich scheiden zu lassen, zitierte das Filmblatt „Hollywood Reporter“ am Dienstag aus einer gemeinsamen Mitteilung des Paares. Sie haben größten Respekt füreinander und wollten gute Freunde bleiben. Page habe den Scheidungsantrag bei Gericht in New York eingereicht, so das Promiportal „TMZ“.