Kältepol in Finnland will Sommer-Olympia austragen

Der finnische Kältepol Salla will sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben. Diese „verrückte“ Idee mit der ernsten Botschaft auf die Konsequenzen der Klimaerwärmung hinzuweisen, kündigte der Bürgermeister der Kleinstadt nördlich des Polarkreises am Dienstag an.