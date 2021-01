3. Fall in einer Woche: Hund an Haustür ausgesetzt

Unfassbar! Binnen einer Woche wurde in Wien der dritte Fall eines „weggelegten“ Haustieres bekannt. Nach fünf Katzen, die in Floridsdorf zwischen geparkten Autos in einem Plastiksack entdeckt wurden, und ausgesetzten Farbratten in Rudolfsheim-Fünfhaus, hat sich in der Nacht auf Freitag jemand seines Hundes entledigt.