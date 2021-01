Fünf Katzen in Plastiksack gesteckt und ausgesetzt

Die Tierrettung hat in Wien erneut ausgesetzten Nachwuchs in ihre Obhut genommen: In Floridsdorf wurden zwischen geparkten Autos fünf junge Katzen in einem Plastiksack entdeckt, teilte das Tierquartier am Mittwoch mit. Freigänger-Katzen, so wurde aus diesem Anlass betont, müssen kastriert werden. Dies sei gesetzlich vorgeschrieben.