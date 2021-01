In Wien gefasster Betrüger von Trump begnadigt

Juristischer Trick ermöglichte Auslieferung

Trotzdem wurde Shalom Weiss 2002 doch ausgeliefert – mit einem juristischen Trick. Das Urteil, das die Abschiebung verhinderte, wurde aufgehoben. Der Betrüger, so die absurde Begründung, habe sich in den USA zum Strafmaß nicht äußern können. Dadurch seien seine Rechte verletzt worden. Die Begnadigung des inzwischen 66-jährigen schwer kranken Shalom Weiss wird in den USA begrüßt.