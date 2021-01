Unternehmer „erleichtert“ Russen um Öl-Millionen

Das 1,3-Millionen-Euro-Geschäft zwischen dem berühmten Oligarchen-Ehepaar und dem verdächtigen Unternehmer Yuri S. wurde bereits vor einigen Jahren eingefädelt. Anfangs auch ganz offiziell über die in der Wiener Innenstadt angesiedelte Firma des Weißrussen. Dieser sollte die Summe in dessen Heimatland in Öl sowie Öl-Produkte investieren. Selbstverständlich mit gewinnbringenden Darlehensrückzahlungen.