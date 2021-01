Verdacht: Wütet das Britenvirus in einer NÖ-Firma?

Auch weil wir wissen, dass die Maßnahmen in der Firma strikt und genau eingehalten werden, haben wir uns nun darauf verständigt, die Testungen einzuschicken“, heißt es aus dem Sanitätsstab. Besonders besorgniserregend: Weil in dem Betrieb Mitarbeiter aus allen vier Landesvierteln beschäftigt sind, hätte der Nachweis einer Mutation in der Firma wohl weitreichende Folgen für Hunderte Landsleute. Nicht ausgeschlossen sei laut Behörden zudem, dass bald weitere Firmencluster näher unter die Lupe genommen werden müssen. Auch im Waldviertel beunruhigt ein Cluster seit Monaten die Behörden. Und auch dort nahm das Infektionsgeschehen jüngst wieder zu.